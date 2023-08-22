Kahramanmaraş ve yöresindeki arazilerde kendiliğinden yetişen ürün olarak bilinen ve kurutulup öğütüldükten sonra hem baharat, hem de akıt olarak kullanılan sumak ekşisi sofraları süslemeye devam ediyor.

Onikişubat ilçesi Ilıca Mahallesi'nde yaşayan Sultan Kaçamaz ise ekşi akıtını üretimini 6 yıldır sürdürüyor.

“Genç Kadınlar Güçleniyor” projesine katılıp, orada aldığı proje desteği ile kendi işletmesini açtığını dile getiren Kaçamaz, “Sumak ekşisi projemle Türkiye birincisi oldum. Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanımefendiden ödülümü aldım ve işletmemi açtım. Aile ekonomisine katkıda bulunmak istedim” dedi.

"Gelenekten geleceğe"

Fidanını kendisi yetiştirdi Ekşi akıtının yemeklere lezzet kattığını ifade eden Kaçamaz, şunları söyledi:

“Önce sumak ekşisi fidanını aldım. Beş dönüm arazide fidanları yetiştirdim. Artık verim almaya başladım. Kahramanmaraş'ın doğal geleneksel, gelenekten geleceğe ninelerimizden beridir yetiştirdiğimiz sumak ekşisi yapıyorum. Sumak ekşisi Kahramanmaraş'ın olmazsa olmazlarındandır. Dolmalarımız da, ekşili turşumuz da, salatalarda, ekşili köfte, lahmacunda ve her türlü yemekte limon yerine sumak ekşisi yetiyor. Faydaları da saymakla bitmiyor. Yaprağından sakızına. Sumak ekşisinin sakızı şifa kaynağı. Göz hastaları gözlerine merhem gibi sürüyor. Ayrıca baharatı kurutuyoruz suyunu almadan doğal haliyle makinede çekip kül haline getirip, onu da salatalarda referanslarda kullanıyoruz”

Kahramanmaraş ürünü olarak 2018 yılında coğrafi işaretli tescillenen ürün mutfaklarda özel bir kullanıma sahip.