Her yıl olduğu gibi bu yıl da Çırağın AVM, Ramazan Bayramı öncesi yaptığı özel kampanyalarla dikkat çekiyor.

Beyaz eşyadan mobilyaya, küçük ev aletlerinden züccaciyeye kadar birçok marka ve ürünü bünyesinde barındıran Çırağın AVM, her ihtiyaca hitap eden zengin ürün çeşitliliği ile öne çıkıyor.

Özellikle nakit alışverişlerde geçerli olan indirimler, müşterilere cazip fırsatlar sunuyor.

Hali hazırda devam eden ve Ramazan Bayramı'na özel yapılan kampanyalar hakkında bilgiler veren Çırağın AVM mobilya bölümü sorumlusu ömer parlak detayları Aksu Haber’e açıkladı.