Kahramanmaraş’ın ve bölgenin en kapsamlı Alışveriş Merkezi Tütüncü AVM, Türkiye’nin ve dünyanın seçkin markalarını Premium şubesinde Kahramanmaraşlılarla buluşturmaya devam ediyor

Evle ilgili A’dan Z’ye her şeyi bünyesinde bulunduran Tütüncü Premium özellikle Evlenecek ya da evini yenileyecek olanların uğrak noktası haline geldi.

Tütüncü AVM Premium mağazasında birbirinden özel çeyiz paketleri Düğün hazırlığı yapan çiftleri bekliyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan tütüncü AVM yönetim kurulu üyesi Samet bayraktar, “müşterilerimize ödeme kolaylığının yanı sıra depolama hizmetini de sağlıyoruz.” dedi.