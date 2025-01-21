Kahramanmaraş sağlık sektöründe önemli bir yatırıma ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bölgenin en lüks hastanesi olma hedefiyle inşa edilen HG Hospital, kısa süre içinde hasta kabulüne başlayarak hizmet vermeye hazırlanıyor.

Modern mimarisi, geniş ve ferah tasarımıyla dikkat çeken hastane, hem Kahramanmaraş hem de çevre iller için sağlık hizmetlerinde yeni bir standart getirmeyi amaçlıyor. Sadece bir sağlık tesisi değil, aynı zamanda sağlık turizmi açısından da bir cazibe merkezi olmayı hedefleyen HG Hospital, estetik ve fonksiyonelliği bir araya getiriyor.

Aksu Haber ekibi olarak, vatandaşların heyecanla beklediği HG Hospital’ı yerinde görüntüledik. İnşaat çalışmalarının son aşamaya geldiği hastane, modern yöntemlerle donatılmış bir altyapıya sahip olacak. Kapsamlı sağlık hizmetleri sunmaya hazırlanan HG Hospital’in, açılışıyla bölgenin sağlık sistemine önemli bir katkı sağlaması bekleniyor.

Bölge halkı için önemli bir ihtiyacı karşılayacak olan HG Hospital, sağlık sektöründe yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.