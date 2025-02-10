Hastane yönetimi, Efnan Bebeğin doğumunu özel bir ziyaretle kutladı. Yeni anne Aslıhan Sanır’a kutlama dileklerini ileten yönetim, bu doğumun Özel HG Hastanesi için tarihi bir an olduğunu vurguladı. Ziyaret sırasında genç çifte çiçekler ve hediyeler takdim edilirken, aileye sağlık ve mutluluk temennilerinde bulunuldu.

Aslıhan ve Mustafa Sanır çifti, Özel HG Hastanesi’nden ve aldıkları hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek, hastane personeline teşekkür etti.

Bölgenin sağlık hizmetlerine modern bir soluk getiren Özel HG Hastanesi, anne ve bebek sağlığı konusunda güven veren bir merkez olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Modern olanakları ve uzman kadrosuyla hizmet veren hastane, bölge halkının sağlık ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.