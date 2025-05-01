“Teslim süreci, Ağustos ayına kadar dört ay boyunca kademeli şekilde devam edecek. Bu teslimler sadece kaba inşaat seviyesinde değil; cephe kaplamaları ve dış çevre düzenlemeleri tamamlanmış, faaliyete hazır şekilde yapılacak.

Bir iş yerinin köşe başında ya da ana cadde üzerindeki değeri ile iç kısımda kalan bir dükkanın değeri aynı değil. Bu nedenle iş yerlerinde kura yöntemi uygulanmayacak.

Herkesin daha önceki metrekare bilgisine göre bir oranlama yapılacak. Örneğin, yıkılan binada 100 metrekare dükkanı olan bir hak sahibi, yeni yapıdan yüzde 30 daha düşük, yani 70 metrekare iş yeri alabilecek. Eski iş yerleriyle yeni iş yerleri arasında bu şekilde bir adil düzenleme yapacağız. Teslim sürecinde hak sahiplerinin bilgilendirilmesi amacıyla toplantılar yapılacak ve dağıtım şeffaf bir şekilde yürütülecek