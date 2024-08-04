Kahramanmaraş'ta, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Kentsel Tasarım Projesi kapsamında şehirdeki alt ve üstyapı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bu proje, şehir merkezine on binin üzerinde kalıcı konut ve iş yeri kazandırmayı hedefliyor. Tamamlanma aşamasına hızla ilerleyen proje, konut ve iş yerlerinin yanı sıra sosyal donatılar, yeşil alanlar ve ulaşım altyapısıyla şehrin katma değerini artırmayı amaçlıyor. Böylece, Kahramanmaraş şehir merkezi eski canlılığına kavuşacak.

Aksu Haber olarak, şehirdeki çalışmaları vatandaşların nasıl değerlendirdiğini öğrenmek amacıyla mikrofonumuzu vatandaşlara uzattık. İşte halkın görüşleri.

Kahramanmaraş'taki bu gelişmeler, şehrin ekonomisine ve sosyal hayatına büyük katkı sağlıyor. Vatandaşlar, yeni projelerin şehirlerine getirdiği dinamizmden memnun olduklarını dile getiriyor. Projelerin tamamlanmasıyla birlikte Kahramanmaraş, modern ve yaşanabilir bir kent olarak dikkat çekecek.