"Yeşil altın" olarak bilinen Çağlayancerit cevizi, el emeğiyle toplanarak dikkatle işleniyor. Hasat edilen cevizler, bölgedeki İşleme ve Paketleme tesislerinde özenle paketlendikten sonra hem iç piyasaya sunuluyor hem de Avrupa’ya ihraç ediliyor. Yüksek besin değerine sahip olan bu ürün, sağlıklı yağ asitleri ve lezzetiyle yalnızca Türkiye’de değil, uluslararası pazarda da büyük talep görüyor.

Kahramanmaraş'ın coğrafi işaretli ürünü olan ve bölge ekonomisine büyük katkı sağlayan Çağlayancerit cevizinin hasadı bu yıl da geleneksel yöntemlerle sürdürüldü. 30 bin dekarlık alanda yapılan yoğun çalışmalar sonucunda, 12 bin ton ceviz rekoltesi elde edildi.

Çağlayancerit cevizinin sunduğu bu bereketli hasat, hem üreticilerin yüzünü güldürdü hem de Kahramanmaraş ekonomisine güçlü bir ivme kazandırdı.