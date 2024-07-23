Tüm Türkiye’yi yasa boğan 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş, afetin üzerinden geçen 1,5 yılda ekonomik olarak hala tam olarak ayağa kalkabilmiş değil.

Yoğun göç nedeniyle birçok işletme tam kapasite ile çalışamazken, işletme sermayesi sıkıntıları yoğun olarak hissediliyor.

Kahramanmaraş’ta tekstilden sonra gelen ikinci büyük sektör çelik. Kent özellikle mutfak pişirme grubu ürünlerinde İstanbul ile birlikte Türkiye’nin iki üretim merkezinden biri.

Avrupa’nın en büyük tencere üretim kapasitesine sahip tesisi ile Türkiye’nin en fazla cezve üreten tesisine ev sahipliği yapan kentteki çelik mamul üreticileri son dönemde yaşanan paslanmaz çelikteki antidamping tartışmalarından endişeli.

Kahramanmaraş’ta ana hammaddesi paslanmaz çelik olan 50’den fazla mutfak eşyaları üreticisi var. Bu üreticiler 3 binden fazla kişiye de istihdam sağlıyor.

Yılbaşında gümrük vergilerinin yüzde 8’den 12’ye çıkarıldığı paslanmaz çelikle ilgili Posco Assan TST’nin talebiyle başlatılan anti-damping soruşturmasının bir an önce sonlandırılmasını talep eden üreticiler soruşturmadan ek vergiler gelirse fiyatları yükseleceğini ve ihracatta rekabet şanslarının kalmayacağını belirtiyorlar.