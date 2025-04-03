Bu mağazalardan biriside kına malzemesi satışı yapan dükkânlar oluyor.

Gelin adayları ve aileleri, geleneksel kına geceleri için gerekli olan tepsi, mum, duvak, eldiven ve kına gibi malzemeleri titizlikle seçerken, esnaflar da artan taleple birlikte tezgâhlarını süsleyerek müşterilerini karşılamaya hazırlanıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulanan Esnaf İhsan Tanış, Kahramanmaraş'ta evlenecek bir çiftin kına malzemesi alışverişini kapalı çarşıdaki kınacı esnaflardan yapılabileceğini söyleyerek bu sezondan umutlu olduklarını dile getirdi.