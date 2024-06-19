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Büyükşehir Belediyesi, Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonasında, A Milli Futbol Takımımızın F Grubu'nda Gürcistan ile oynadığı müsabakayı Aliya İzzetbegoviç Millet Bahçesi'nde kurduğu dev ekrandan canlı yayınladı. 

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A Milli Takımımız rakibi Gürcistan karşısında kıyasıya mücadele ederken futbolseverler de milli heyecana dev ekrandan eşlik etti. 
A Milli Futbol Takımımız rakibini Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu’nun golleriyle 3 - 1'lik skorla mağlup ederken Aliya İzzetbegoviç Millet Bahçesi'nde de büyük bir coşku yaşandı. 
Sporseverler, sağlanan canlı yayın desteği için Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. 
A Milli Futbol Takımımızın 22 Haziran’da Portekiz ve 26 Haziran’da Çekya ile oynayacağı müsabakalar da Aliya İzzetbegoviç Millet Bahçesi’nde kurulan dev ekrandan canlı yayınlanacak.

Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt