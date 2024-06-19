Kahramanmaraş'ı tüm alanlarda olduğu gibi sporda da Türkiye'nin önde gelen şehirlerinden birisi haline getirmek için Başkan Fırat Görgel öncülüğünde faaliyetlerini artırarak sürdüren Kahramanmaraş

Büyükşehir Belediyesi, Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonasında, A Milli Futbol Takımımızın F Grubu'nda Gürcistan ile oynadığı müsabakayı Aliya İzzetbegoviç Millet Bahçesi'nde kurduğu dev ekrandan canlı yayınladı.



A Milli Takımımız rakibi Gürcistan karşısında kıyasıya mücadele ederken futbolseverler de milli heyecana dev ekrandan eşlik etti.

A Milli Futbol Takımımız rakibini Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu’nun golleriyle 3 - 1'lik skorla mağlup ederken Aliya İzzetbegoviç Millet Bahçesi'nde de büyük bir coşku yaşandı.

Sporseverler, sağlanan canlı yayın desteği için Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

A Milli Futbol Takımımızın 22 Haziran’da Portekiz ve 26 Haziran’da Çekya ile oynayacağı müsabakalar da Aliya İzzetbegoviç Millet Bahçesi’nde kurulan dev ekrandan canlı yayınlanacak.