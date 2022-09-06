Bu yıl 670.si düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde Büyükşehir Belediyesi Güreş Takımı genç pehlivanlarından Emirhan Çayır, teşvik 1 boyunda kıran kırana mücadelesiyle rakiplerine karşı galip gelerek şampiyonluğunu ilan etti.

Güreş Antrenörü Başpehlivan Halil Hopur’un büyük emekler vererek yetiştirdiği Genç Pehlivan Emirhan Çayır’ın şampiyonluğu Kahramanmaraş’a büyük başarıyı getirmiş oldu.

Güreş Antrenörü Başpehlivan Halil Hopur, sporcularının ilk kez katıldığı yağlı güreşlerde kıspetini giydi ve onları teşvik etmek amacıyla ter döktü.

Genç Pehlivan Emirhan Çayır, müsabakalar öncesinde Aksu Haber’e açıklamalarda bulunarak şampiyon olmak istediğini dile getirdi.

670'incisi düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'ni Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, Başkan vekili Şahin Hopur ve federasyon yetkilileriyle binlerce güreş sever de müsabakaları yerinde takip etti.

Final müsabakalarının sona ermesiyle başarılı pehlivanlara ödülleri takdim edildi.

Ödül töreninin ardından Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, Güreş Antrenörü Başpehlivan Halil Hopur ve genç pehlivan Emirhan Çayır’ı tebrik etti.