Kadın ve erkek olmak, her ikisi de kendine özgü zorluklarla dolu yaşam deneyimleri sunuyor Hangi cinsiyetin daha zor bir hayat yaşadığını kesin olarak söylemek mümkün olmasa da, bu durum kişinin yaşadığı toplum, aile ve kişisel deneyimlerine göre değişiyor. Biz de Aksu Haber olarak, bu sorunun cevabını Kahramanmaraş sokaklarında kadınlara sorduk.

Kimi için annelik, iş hayatı ve toplumsal baskılarla başa çıkmak zorlukları beraberinde getirirken, kimi ise kadın olmanın getirdiği güç ve dayanıklılıktan söz etti.

Ev hanımlarından iş kadınlarına, öğrencilere kadar geniş bir kitleyle yaptığımız röportajlarda, kadınlar toplumun kadınlara yüklediği rollerin yanı sıra kendi potansiyellerini keşfetme çabalarını da dile getirdiler. Birçok kadın, hem aile içinde hem de iş hayatında var olmanın zorluklarına dikkat çekerken, kadın dayanışmasının ve kendini geliştirme yolunun bu süreci kolaylaştırdığını belirtti.