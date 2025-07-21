Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, çocukların yaz tatilini verimli ve eğlenceli geçirmesi için düzenlediği etkinlik ve eğitim programlarıyla ilgi görüyor.

Bu kapsamda Çocuk Sanat Merkezi’nde açılan atölyelerde çocuklar hem eğleniyor hem öğreniyor. En dikkat çeken atölyelerden biri ise yapay zekâ ve kodlama eğitimi oldu.

9–12 yaş arası çocuklara yönelik programda, uzman eğitmenler eşliğinde temel kodlama, algoritma mantığı ve yapay zekânın günlük yaşamdaki kullanımı gibi konular interaktif biçimde öğretiliyor.

Katılımcı Mahmut Kazıcı, “Yaz tatilimi dolu dolu geçirmek için bu kursa geliyorum. Kodlama öğreniyor, arkadaş ediniyorum” derken, Eylül Vakitsayan ise “Teknolojiyle iç içe vakit geçiriyoruz, yapay zekâyı öğreniyoruz” ifadelerini kullandı.