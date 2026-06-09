Litvanya, İtalya, Portekiz, Bulgaristan ve Yunanistan’dan ortakların yer aldığı uluslararası proje kapsamında öğrenciler birçok farklı etkinlikte bir araya geldi. Projede STEM çalışmaları, deneyler, robotik kodlama uygulamaları ve dijital vatandaşlık etkinlikleri gerçekleştirildi.

Öğrencilerin çevre bilincini artırmayı hedefleyen projede, geri dönüşüm malzemelerinden çeşitli tasarımlar hazırlanırken aileler de etkinliklere aktif destek verdi. Düzenlenen çalışmalar sayesinde öğrenciler hem eğlenerek öğrendi hem de doğa ve denizlerin korunmasına yönelik farkındalık kazandı.

Proje kapsamında farklı ülkelerden akranlarıyla iletişim kurma fırsatı bulan öğrenciler, iş birliği ve sosyal iletişim becerilerini geliştirme imkânı elde etti. Eğitimciler, denizlerin korunmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çekerek çevre odaklı projelerin devam edeceğini belirtti.