Depreme Emek Apartmanı'nda yakalanan Ayşe Bayrak, yaşanan büyük yıkımın ardından hayatının en ağır sınavıyla karşı karşıya kaldı. Enkaz altında kalan Bayrak, depremde bir evladını ve annesini kaybetmenin tarifsiz acısını yaşarken, kendisi ise ağır yaralı olarak kurtarıldı.

Yaşadığı travmanın ardından uzun ve zorlu bir tedavi sürecine giren Ayşe Bayrak, geçirdiği yaralanmalar nedeniyle belden aşağısını hareket ettiremez hale geldi.

Günlerini tekerlekli sandalyeye bağlı olarak sürdürmek zorunda kalan Bayrak, tüm yaşadıklarına rağmen umudunu ve yaşama tutunma mücadelesini hiçbir zaman bırakmadı.

Ancak geçen süre içerisinde tedavi masrafları ve hayatın ağır yükü, Bayrak ailesinin omuzlarındaki yükü daha da artırdı.

Bugün konteyner kentte yaşamını sürdürmeye çalışan Ayşe Bayrak, hem sağlık giderlerini karşılamakta hem de günlük yaşamını idame ettirmekte büyük zorluklar yaşıyor.

Yaşadığı tüm acılara rağmen yeniden ayağa kalkabilmenin hayalini kuran Ayşe Bayrak, yetkililerden ve hayırsever iş insanlarından destek eli uzatılmasını bekliyor.

Tedavisinin devam edebilmesi ve yaşam koşullarının iyileştirilebilmesi için yardım çağrısında bulunan Bayrak, “Kaybettiklerimi geri getiremem ama hayata yeniden tutunabilmek için desteğe ihtiyacım var” diyerek sesini duyurmaya çalışıyor.

Asrın felaketinin yaraları sarılmaya devam ederken, Ayşe Bayrak'ın hikâyesi depremden etkilenen binlerce insanın verdiği yaşam mücadelesinin de en çarpıcı örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor.