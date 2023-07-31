Askeri uçakla Kahramanmaraş Havalimanı'na getirilen 33 yaşındaki şehidin naaşını, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tolga Yağan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, kaymakam, belediye başkanları ve siyasi parti temsilcileri karşıladı.

Vali Coşkun ile beraberindekiler, aileye taziyelerini iletti.

Sultandağı ilçe Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Tatlı, gece Konya-Afyonkarahisar kara yolunda meydana gelen kazada emniyet tedbirleri aldığı sırada kamyonetin çarpması sonucu şehit olmuştu.

Askerlerin omuzlarında bir süre taşınan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze nakil aracına konuldu. Cenaze, Necip Fazıl Kısakürek Şehir Hastanesi morguna götürüldü. Şehit Tatlı, evli ve bir çocuk babası.

Şehidin komiser olan bir kardeşinin de 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

