Survivor'da iki kez şampiyon olduktan sonra yurt dışında yarışmalara katılan ve birincilik elde eden Turabi Çamkıran, uzun süredir Amerika'da yaşıyor. Birçok projede yer alan Turbo Turabi, sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemden düşmüyor.

Sağlık sorunlarıyla mücadele eden Survivor Turabi: Beş parasız halime geri döndüm

"BİR KAZAYDI, GEÇECEK"

Son dönemde şov programlarına hazırlık yapan Turabi Çamkıran, günlerde hastaneye kaldırılmıştı. Çamkıran, sağlık durumuyla alakalı "Bir kazaydı, geçecek. Daha güçlü bir şekilde geri döneceğim inşallah" açıklamasını yapmıştı.

"ARTIK ÇOK YORULDUM , EMEKLİ OLUYORUM"

Turabi son paylaşımında takipçileriyle dertleşti. Yarışmalardan kazandığı bütün parayı harcadığını belirten ünlü isim, "Artık çok ama çok yoruldum. Bu saatten sonra beni heyecanlandıracak bir teklif olmadıkça yarışlara veda ediyorum ve emekli oluyorum. Geride hatırladıkça gurur duyacağım şampiyonluklar kazandım. Kazandırdığı paralar yüzünden de çok insan kaybettim. Paraların bir kısmı ailenin borçlarına, bir kısmı dostların derdine, bir kısmı da ihtiyacı olan kardeşlerime gitti.(Helal hoş olsun) Bir kısmını yedim, kalanını ticarette batırdım. Kötü gün parasını da şimdi sağlığımı düzeltmek için kullanıyorum. Çok şükür yarışmalardan önceki beş parasız halime geri döndüm" dedi.

"TÜM HAYALLERİMİ GERÇEKLEŞTİRDİM"

İki kez Survivor bir kez de Amerika'daki "War of the Worlds" yarışmasında birinci olan Çamkıran, gelecek planlarını "Bu saatten sonra olurda bir yarışa gidersem eğer birincilik parasını da iyi bir hayır kurumuna bağışlayacağım. Tüm hayallerimi gerçekleştirdim. Sırada yurt dışındaki organizasyonlarda ve yarışmalarda yarışıp hayallerini gerçekleştirmek isteyen kardeşlerim için çalışacağım. Çok çalışın kardeşlerim. 2024 senesinde en az 1,000,000 dolar ödüllü yarışmaları kazanmak istiyorsanız şimdiden hazırlanın. Yakında benim koçluğumda dünyanın her yerinde ki yarışmalarda benim ekibimden şampiyonlar çıkacak. O güne kadar kalın sağlıcakla" diye anlattı.

Turabi Çamkıran, hayranlarına "Arayıp, soran ve mesaj atan herkese çok ama çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki hayatımdasınız" diye seslendi.