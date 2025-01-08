Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından "Mahreç İşareti" olarak tescillenen Kahramanmaraş Bakır El İşlemesi ve Dövme Bakır, bu alanda önemli bir başarıya imza attı. Resmi tescil belgesi 23 Mart 2023 tarihinde verilirken, tescilin 16 Temmuz 2021 tarihinden itibaren geçerli olduğu belirtildi. Tescil, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında koruma altına alındı.

Bu geleneksel zanaatı yıllardır sürdüren bakırcı esnafı Mustafa Tepebaşı, alınan tescilin şehir ve zanaatkârlar için büyük bir kazanç olduğunu ifade etti. Tepebaşı, "Bakır ürünlerimize olan talep son dönemde kafe, restoran, otel ve cami gibi alanlarda yoğunlaşmış durumda. Ancak Kahramanmaraş’ın yaşadığı deprem sonrası ekonomik zorluklar iç piyasada ciddi bir düşüşe neden oldu. Yine de dış piyasa ve yurtdışından gelen siparişler bizi ayakta tutuyor" diye konuştu.

Tescil, hem geleneksel sanatın korunması hem de zanaatkârların emeklerinin daha fazla değer görmesi açısından büyük önem taşıyor. Kahramanmaraş, bu adımla hem kültürel mirasını yaşatmayı hem de ekonomik anlamda el sanatları sektörünü canlandırmayı hedefliyor.