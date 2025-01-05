Kahramanmaraş'ta çekilen bir görüntü, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Yaşlı bir vatandaş, İstiklal Marşı'nın okunduğunu duyunca elindeki poşetleri bırakıp esas duruşa geçti.

O anları gören çevredeki vatandaşlar, yaşlı adamın bu duyarlı davranışını takdirle karşıladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Kullanıcılar, "Milli değerlerimize saygının en güzel örneği" şeklinde yorumlar yaparak duygu dolu anları paylaştı.

Yaşlı vatandaşın bu örnek davranışı, milli birlik ve beraberlik duygularını bir kez daha hatırlattı.