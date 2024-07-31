Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye, atıcılık branşında büyük bir başarı elde etti.

Kahramanmaraşlı sporcu Yusuf Dikeç ve takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan, 10 metre havalı tabanca karışık kategorisinde gümüş madalya kazandı.

Dikeç ve Tarhan, finalde Sırbistan'dan Damir Mikec ve Zorana Arunovic ile karşı karşıya geldiler. Yoğun bir rekabetin yaşandığı maçta, 16-14 skorla Sırbistan'a mağlup oldular ve gümüş madalya ile yetindiler.

Bu başarı, Türkiye'nin atıcılık tarihinde elde ettiği ilk olimpiyat madalyası olma özelliği taşıyor.

Kahramanmaraşlı sporcu Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, bu anlamlı başarısıyla Türk spor tarihine adlarını yazdırdılar.

Editör: Yunus Firdevsoğlu