Gazi. Milli Mücadele Kahramanı. 1896’da doğdu. Bayrak Olay’ında Ulu Camii’den Kaleye hücuma geçen kalabalığın en başında yer alarak kale burçlarında ay-yıldızlı Türk Bayrağını yeniden dalgalandırmıştır.

27 Aralık 1977’deki vefat tarihine dek her yıl kutlanan 12 Şubat Kurtuluş Bayramları’nda Kaleye temsili olarak Türk Bayrağı çekmiştir.Onbaşı Osman Erşan kalede Türk bayrağını yeniden göndere çekmiştir. Kaleye Türk bayrağını çekmek işgali reddetmek, isyan etmek anlamını taşımaktadır.

Bayrağın gölgesinde Cuma namazı kılınmış, bayrağı selamlamak için birkaç el ateş edilmiştir. Kalede bulunan Fransız jandarmalar kaleyi terk etmiştir. Fransız işgal komutanı bu olayın müsebbibi olarak gördükleri kişileri tutuklamaya kalkınca şehirde gerilim artmış, nihayetinde çatışmalar başlamıştır. Bu şehir harbi yirmi iki gün sürmüş, zafer Kahramanmaraş’ın olmuştur. Onbaşı Osman Erşan direnişin bayraktarlığını yapmanın onuruyla Maraş kurtuluş mücadelesinin yıl dönümlerindeki kutlama programlarında temsilî olarak bayrağı göndere çekme görevini yerine getirmiştir. Onbaşı Osman Erşan, Kel Onbaşı ya da Deli Onbaşı şeklindeki lakaplarıyla da bilinmektedir. 1896’da doğmuş olup babası Zalhacıoğlu Hacı Hüseyin’dir. Bu nedenle Zalhacıoğlu Osman olarak da tanınmaktadır. Savaş sonrası Emniyet Müdürlüğünde bekçi olarak görev yapmıştır. Soyadı Kanunu’yla Maraş harbindeki kahramanlığına atfen Erşan soy ismini aldı. 27 Aralık 1977’de vefat etmiş olup Şeyh Adil Mezarlığı’na defnedilmiştir.