Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Başkan Fırat Görgel öncülüğünde Kahramanmaraş’ı bir spor şehri haline getirmek ve sporu her yaş grubunda yaygınlaştırmak amacıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Bu çerçevede, spor kulüplerine sağlanan destekler hem kulüplerin hem de spor camiasının yüzünü güldürüyor.

Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat depremlerinde ciddi hasar gören ve kullanılamaz hale gelen Kahramanmaraşspor tesislerinin tadilatını yaparak, kulübe yeni bir konaklama alanı tahsis etti. Bu önemli destek, başta Kahramanmaraşspor Kulüp Başkanı Yılmaz Terliksiz olmak üzere, spor camiasında büyük takdir topladı.

Kahramanmaraşspor Kulüp Başkanı Yılmaz Terliksiz, desteklerinden dolayı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’e teşekkürlerini iletti. Terliksiz, “6 Şubat depremlerinde tesislerimiz büyük hasar aldı ve kullanılamaz hale geldi. Bu süreçte Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgel’den destek talep ettik. Sağ olsun, Başkanımız taleplerimize karşılık verdi ve Büyükşehir Belediyesine ait tesisler takımımıza tahsis edildi. 22 oda futbolcularımız ve kulüp çalışanlarımız için ayrıldı. Bu destek bizi çok rahatlattı. Başkanımız Fırat Görgel’e kulübümüze sağladığı katkılar için teşekkür ederiz” dedi.