10 Haziran 2024 güncel altın fiyatları aşağıda listelenmektedir.

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 2.397,36

Satış: 2.397,76

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 3.835,77

Satış: 3.920,34

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 15.343,08

Satış: 15.633,41

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 7.647,57

Satış: 7.840,69

ATA ALTIN FİYATI

Alış: 15.888,36

Satış: 16.289,52

Not: Bu fiyatlar ortalama fiyatlardır ve sarrafiyelerde değişiklik gösterebilir. Güncel ve canlı fiyatlar için aşağıdaki kaynaklara bakabilirsiniz: