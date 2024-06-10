10 Haziran 2024 güncel altın fiyatları aşağıda listelenmektedir.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.397,36
Satış: 2.397,76
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.835,77
Satış: 3.920,34
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 15.343,08
Satış: 15.633,41
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.647,57
Satış: 7.840,69
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 15.888,36
Satış: 16.289,52
Not: Bu fiyatlar ortalama fiyatlardır ve sarrafiyelerde değişiklik gösterebilir. Güncel ve canlı fiyatlar için aşağıdaki kaynaklara bakabilirsiniz:
- Kamkob.org.tr: https://kamkob.org.tr/
Kaynak: Haber Merkezi