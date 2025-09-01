Sağlık Ekipleri Hemen Müdahale Etti
Çocuğun yere düştüğünü gören çevredekiler, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralanan küçük çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Afşin Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
Kahramanmaraş’a Sevk Edildi
Afşin Devlet Hastanesi’ndeki müdahalelerin ardından Yusuf Çınar B., daha donanımlı tedavi için Kahramanmaraş Necip Fazıl Kısakürek Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.
Sağlık Durumu Ciddiyetini Koruyor
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, talihsiz çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.