Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Kahramanmaraş’a verilen Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası’nın 101. yıl dönümü, düzenlenen çelenk sunma töreniyle kutlandı. Şehrin kurtuluş mücadelesindeki destansı direnişinin simgesi olan madalya, bir kez daha büyük bir gurur ve coşkuyla anıldı.

Kutlamalar kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde bulunan Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törende, protokol üyeleri hazır bulundu. Kahramanmaraş Valiliği adına Vali Mükerrem Ünlüer, Garnizon Komutanlığı adına Tuğgeneral Mahmut Sert ve Büyükşehir Belediyesi adına Başkan Fırat Görgel tarafından anıta çelenk sunuldu.

Törene; il protokolü, şehit aileleri, gaziler, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katılarak bu anlamlı günde birlik ve beraberlik mesajı verdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel tarafından Türk bayrağına İstiklal Madalyası takıldı.

Duygu dolu anların yaşandığı törende, Konuşan Başkan Görgel, bu topraklarda yazılan destan bir milletin yeniden dirilişinin sembolüdür ifadelerini kullanarak sözlerini şöyle sürdürdü.

“Kahraman şehrimizin şeref nişanesi olan İstiklal Madalyası’nın verilişinin 101. yıl dönümünde, tarihin bizlere yüklediği büyük sorumluluğun bilinciyle bir aradayız. Bu topraklarda yazılan destan, kadim şehrimizin kurtuluşunun ötesinde, bir milletin yeniden dirilişinin sembolü olmuştur. İmanla, inançla ve sarsılmaz bir iradeyle verilen bu mücadele; hem adımızın başındaki ‘Kahraman’ unvanıyla hem de her birimizin göğsünde büyük bir gururla taşıdığı Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası ile taçlanmıştır. Milli Mücadele’de Sütçü İmam’ın yaktığı kıvılcım, Arslan Bey’in dirayetli liderliğiyle büyümüş, Ali Sezai Efendi’nin manevi rehberliğiyle milletimizin yüreğinde sönmez bir meşaleye dönüşmüştür.

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 5 Nisan 1925’te şehrimize tevcih edilen Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası; işte bu topyekûn direnişin, bu eşsiz kahramanlığın ve bu sarsılmaz birlik ruhunun tescilidir. Bu madalya bir kişiye değil; bir millete, bir şehre, bir inanca verilmiştir. Bu yönüyle Kahramanmaraş, istiklal ruhunu yaşayan ve yaşatan nadide şehirlerden biri olmuştur. Aradan geçen bir asra rağmen bu toprakların mayasında aynı ruh, aynı kararlılık ve aynı fedakarlık yaşamaya devam etmektedir. Ecdadımız gibi sorumluluk alan bir milletiz Yakın tarihimizde yaşadığımız büyük afet, bizlere bir kez daha göstermiştir ki Kahramanmaraş; zor zamanlarda kenetlenmeyi bilen, yaralarını birlikte saran ve küllerinden yeniden doğmayı başaran bir şehirdir.

Depremin ardından ortaya koyduğumuz dayanışma, 101 yıl önce verilen mücadelenin bugünkü tezahürüdür. O gün vatanı savunan irade neyse, bugün şehrini ayağa kaldırmak için gece gündüz çalışan millet iradesi de aynıdır. Her bir hemşehrimiz bu büyük yeniden inşa sürecinin bir neferi olmuş; tıpkı ecdadımız gibi sorumluluk almış, mücadele etmiş ve etmeye devam etmektedir.

Kıymetli hemşehrilerim; bugün bizlere düşen en büyük görev, ecdadımızın canı pahasına emanet ettiği aziz vatana ve bu onurlu mirasa sahip çıkmaktır. Birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi her daim diri tutmak; çalışarak, üreterek ve omuz omuza vererek bu şehri daha ileriye taşımaktır. Bu vesileyle kahraman ecdadımızı, milli mücadelemizin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Ayrıca aramızda bulunan kardeş şehrimiz Trabzon Şalpazarı’ndan gelen misafirlerimize ve katkı sunan tüm ekiplere teşekkür ediyorum. İstiklal Madalyası’nın Kahramanmaraş’ımıza verilişinin 101. yıl dönümü kutlu olsun.”