Altının ons fiyatı, geçen cuma günü açıklanan ve beklentilerin çok üzerinde gelen ABD tarım dışı istihdam verisinin ardından hızlı gerilerken; sonrasında toplarlanmaya çalışsa da dar bir bantta hareket etti. Bugün ise, küresel piyasalar için oldukça kritik bir gün. Piyasalar Türkiye saatine göre 15.30'da ABD enflasyon verisini takip edecek; saat 21.00'de ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve saat 21.30'da da Fed Başkanı Jerome Powell'ın özellikle faiz indirimine yönelik mesajları yakından izlenecek. Altın fiyatlarının da açıklanacak veriler ve verilecek mesajlarla yön buşması bekleniyor.

Bu önemli günde ons altın fiyatı, 2310 - 2317 dolar arasında hareket ederken; saat 08.24 itibarıyla yüzde 0,15 düşüşle 2313 dolarda bulundu.

Gram altın fiyatı ise, ons altındaki düşüşle baskılanırken; dolat/TL'deki yükselişle dengeleniyor. Gram altın, şu dakikalarda yüzde 0,01 kayıpla 2405 liradan alıcı buluyor.

Güncel altın satış fiyatları

* Çeyrek altın satış fiyatı: 3.979,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 7.951,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 15.795,10 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 15.855,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 39.608,87 TL

Not: Bu fiyatlar ortalama fiyatlardır ve sarrafiyelerde değişiklik gösterebilir. Güncel ve canlı fiyatlar için aşağıdaki kaynaklara bakabilirsiniz: