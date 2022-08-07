Üretilen kekliklerin bin 500 adedi Kahramanmaraş’ta, 13 bin 500 adedi ise 20 ilde doğaya salınmak üzere illere gönderildi.

"Kanatlı Yaban Hayvanı Yerleştirme Programı" kapsamında doğaya salınan keklikler, Kahramanmaraş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Pazarcık, Nurhak, Çağlayancerit, Elbistan ve Göksun ilçeleri kırsalında doğal yaşam alanına bırakıldı.

Projenin amacı, yaban hayatı ve doğayı korumak, nesli tükenmeye yüz tutmuş kınalı keklik yetiştirip doğaya salmak. Pazarcık ilçesi Büyüknacar mahallesinde yer alan bin 800 rakımlı Sakıburnu Yaylasına ilk kez keklik bırakıldı. Doğal yaşamın korunmasına katkı vermek amacıyla keklik salımlarının yapıldığı alanlarda avcıların, yasak dönemlerde avlanmamaları ve doğal hayatı korumaları yönünde bilinçlendirme çalışmaları başlatıldı.