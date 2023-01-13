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Kutsal Topraklara Doğru Yola Çıkacak Olan Umre Yolcuları Aksu Habere Duygularını Paylaştılar.

Hac Ve Umre Hizmetlerinden Sorumlu Müftü Yardımcısı Remziye Köroğlu Umreci Vatandaşların Hayırlısıyla Gidip Gelmesini Temenni Ettiklerini İfade Etti.

Programda Büyükşehir Belediye Başkanlığınca Umreci Ve Umreci Yakınlarına Sıcak Çorba İkramında Bulunuldu.

Duydu Dolu Anların Yaşandığı Uğurlamalarda Kimileri Yakınlarıyla Fotoğraf Çektirdi Kimileri de Son Bir Kez Yakınlarına Sarıldı.

Uğurlamak İçin Umreci Ve Yakınları Sabahın Erken Saatlerinde Kafum Fuar Merkezine Akın Etti.

Tarım Ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Gündeme İlişkin Soruları Yanıtladı

Tarım Ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Gündeme İlişkin Soruları Yanıtladı

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