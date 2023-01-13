Uğurlamak İçin Umreci Ve Yakınları Sabahın Erken Saatlerinde Kafum Fuar Merkezine Akın Etti.
Duydu Dolu Anların Yaşandığı Uğurlamalarda Kimileri Yakınlarıyla Fotoğraf Çektirdi Kimileri de Son Bir Kez Yakınlarına Sarıldı.
Programda Büyükşehir Belediye Başkanlığınca Umreci Ve Umreci Yakınlarına Sıcak Çorba İkramında Bulunuldu.
Hac Ve Umre Hizmetlerinden Sorumlu Müftü Yardımcısı Remziye Köroğlu Umreci Vatandaşların Hayırlısıyla Gidip Gelmesini Temenni Ettiklerini İfade Etti.
Kutsal Topraklara Doğru Yola Çıkacak Olan Umre Yolcuları Aksu Habere Duygularını Paylaştılar.