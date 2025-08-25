Akıntıya Kapıldı

Olay, Menzelet Barajı yakınlarındaki Üçevler mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre Çakırdere Mahallesi nüfusuna kayıtlı Taha Domurcuk, arkadaşlarıyla balık tutmaya gitti. Havanın sıcak olması nedeniyle serinlemek için suya giren genç, kısa sürede akıntıya kapıldı.

Tüm Müdahalelere Rağmen Kurtarılamadı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan Taha Domurcuk’a sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Hastaneye kaldırılan genç, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Ailesi ve Sevenleri Yasta

Genç yaşta hayatını kaybeden Taha Domurcuk’un vefatı ailesi ve yakın çevresini yasa boğdu. Cenazesi öğle namazının ardından Çakırdere Mahallesi’nde toprağa verildi.

Soruşturma Başlatıldı

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.