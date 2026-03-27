Kahramanmaraş’ta 2005 yılında kaybolan iki kız kardeşe ilişkin yürütülen cinayet davasında önemli bir aşamaya gelindi. Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, savcılık mütalaasını açıkladı.

Duruşmaya tutuklu sanıklar Mevlüt Doğan ve Behçet Yediminareli ile tutuksuz sanık A.K., taraf avukatları ve maktul yakınları katıldı. Tutuksuz sanık Y.K. ise duruşmada yer almadı.

“Bana İki Kardeşi Öldürdüğünü Söyledi”

Duruşmada savunma yapan sanık Behçet Yediminareli, diğer sanık Mevlüt Doğan’ın kendisini telefonla arayarak iki kardeşi öldürdüğünü söylediğini iddia etti.

Mahkeme başkanının “Neden polisi aramadın?” sorusuna ise Yediminareli, Doğan’ın alkol ve ilaç etkisinde olduğunu düşündüğü için söylediklerine inanmadığını öne sürdü. Olay yerine gittiğinde iki kardeşin öldürülmüş olduğunu gördüğünü iddia eden Yediminareli, Doğan’ın kendisini tehdit ettiğini ve durumu kimseye anlatmaması için baskı yaptığını savundu.

Diğer sanıklar Mevlüt Doğan ve A.K. ise önceki savunmalarını tekrar etti.

Savcıdan Ağırlaştırılmış Müebbet Talebi

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında tutuklu sanıklar Mevlüt Doğan ve Behçet Yediminareli’nin “birden fazla kişiyi aynı sebeple taammüden öldürme” suçundan ayrı ayrı ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Tutuksuz yargılanan A.K. ve Y.K. hakkında ise beraat istendi.

Mahkemeden Ara Karar

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarına mütalaaya karşı savunma yapmaları için süre verdi.

Tutuklu sanıkların cezaevindeki mevcut hallerinin devamına karar verilirken, tutuksuz sanıklar hakkındaki adli kontrol şartlarının sürdürülmesine hükmedildi.

Dava, eksiklerin tamamlanması için haziran ayına ertelendi.

20 Yıllık Cinayet Nasıl Ortaya Çıktı

2005 yılında kaybolan iki kız kardeşle ilgili başvuruların yeniden değerlendirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, kardeşlerin öldürülerek Dulkadiroğlu ilçesi Sarıkaya mevkiindeki bir bağ evinin bahçesine gömüldüğü bilgisine ulaşıldı.

İş makinesiyle yapılan kazı çalışmasında iki kişiye ait kemik parçaları bulunarak olayın cinayet olduğu ortaya çıkarıldı.

Soruşturma kapsamında, Fatma Alıç ile birlikte yaşadığı belirlenen Behçet Yediminareli ile kuzeni Mevlüt Doğan gözaltına alınarak tutuklandı. Daha sonra Yediminareli’nin birlikte yaşadığı Y.K. ile Y.K.’nin kız kardeşi A.K. da gözaltına alınmış, bu iki isim adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.