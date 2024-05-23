Gram altının fiyatı ne kadar?
Gram altının alışı 2.428 TL, satışı 2.448 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 2.461 TL. 13 TL'lik düşüş gerçekleşti.
Çeyrek altının fiyatı ne kadar?
Çeyrek altının alışı 4.068 TL, satışı 4.151 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 4.173 TL. 22 TL'lik düşüş gerçekleşti.
Cumhuriyet fiyatı ne kadar?
Cumhuriyet'te alış 16.745 TL, satış 16.914 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 17.004 TL. 90 TL'lik düşüş gerçekleşti.
Yarım altının fiyatı ne kadar?
Yarım altının alışı 8.136 TL, satışı 8.302 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 8.347 TL. 45 TL'lik düşüş gerçekleşti.
Tam altının fiyatı ne kadar?
Tam altının alışı 16.440 TL, satışı 16.606 TL. Geçen hafta tam altının satışı 16.694 TL. 88 TL'lik düşüş gerçekleşti.
Reşat altının fiyatı ne kadar?
Reşat altın, alış 16.401 TL, satış 16.567 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 16.657 TL. 90 TL'lik düşüş gerçekleşti.
Kaynak: Haber Merkezi