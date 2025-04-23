Kentin dört bir yanında yükselen neşe dolu çocuk sesleri, bayramın ruhunu bir kez daha kalplere taşıdı.

Gökkuşağını andıran bayraklar, rengârenk kıyafetleriyle cıvıldayan minikler ve duygu dolu anlar, şehri adeta bayram yerine çevirdi.

Bu anlamlı günde, MADO Kadriye Kanbur İlkokulu, birbirinden güzel etkinliklere ev sahipliği yaptı.

Öğrencilerin hazırladığı dans gösterileri, şiir dinletileri ve tiyatro performansları izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Kutlamalara Kahramanmaraş kent protokolü de yoğun ilgi gösterdi.

Etkinlik sonrası Aksu Haber mikrofonlarına konuşan protokol üyeleri, 23 Nisan’ın taşıdığı milli ve manevi değerlerin önemine vurgu yaparak, bu özel günün çocuklara armağan edilmiş olmasının ayrı bir anlam taşıdığını ifade ettiler.

Törende konuşan yetkililer, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yüzündeki tebessüm, bizlere umut ve gurur veriyor. Bu kutlu gün, sadece bir bayram değil; aynı zamanda birlik ve beraberliğimizin, özgürlüğümüzün ve aydınlık yarınlarımızın sembolüdür” sözleriyle duygularını dile getirdi.