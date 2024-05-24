Gram altının fiyatı ne kadar?

Gram altın alışı 2.402 TL, satışı 2.423 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 2.498 TL. 75 TL'lik düşüş gerçekleşti.

10 gram altının fiyatı ne kadar?

10 gram altın, 24 Mayıs 2024 Cuma günü 24.230 TL'den işlem görüyor.

Çeyrek altının fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın alış 4.026 TL, satış 4.109. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 4.236 TL. 127 TL'lik düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet'te alım 16.582 TL, satış 16.749 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 17.259 TL. 510 TL'de düşüş gerçekleşti.

Yarım altının fiyatı ne kadar?

Yarım altın alış 8.056, satış 8.220 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 8.472 TL. 252 TL'lik düşüş gerçekleşti.

Tam altının fiyatı ne kadar?

Tam altın alış 16.280 TL, satış 16.444. Geçen hafta tam altının satış değeri 16.944 TL. 500 TL düşüş gerçekleşti.

Reşat altının fiyatı ne kadar?

Reşat altın, alış 16.244 TL, satış 16.408 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 16.907 TL. 499 TL'lik düşüş gerçekleşti.

Not: Bu fiyatlar ortalama fiyatlardır ve sarrafiyelerde değişiklik gösterebilir. Güncel ve canlı fiyatlar için aşağıdaki kaynaklara bakabilirsiniz: