Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı tarafından 01 Ocak-31 Mart 2026 tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen çalışmaların bilançosu açıklandı.

Üç aylık süreçte il genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda silah, mühimmat ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, aranan şahıslara yönelik çalışmalarda da dikkat çeken sonuçlar elde edildi. Güvenlik güçlerinin sahadaki yoğun çalışmaları kapsamında hem asayiş hem de organize suçlarla mücadelede önemli adımlar atıldı. Açıklanan veriler, jandarmanın kent genelinde yürüttüğü operasyonların kapsamını ve kararlılığını ortaya koydu.

Kahramanmaraş genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 129 silah ve 1.422 adet mühimmat ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 55 adet tabanca ve 407 adet tabanca mühimmatı, 72 adet av tüfeği ve 282 adet av tüfeği mühimmatı bulundu. Ayrıca 1 adet makineli tüfek ile 1 adet Kalaşnikof tüfek ve bu silaha ait 727 adet mühimmat ele geçirilenler arasında yer aldı. Jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar, ruhsatsız silahların tespit edilmesi ve suç unsurlarının ortadan kaldırılması açısından dikkat çekti.

Aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 275 kişi yakalanarak tutuklandı. Ayrıca beş yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 24 kişi de yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Bu şahıslar, işlemlerinin ardından tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. Gerçekleştirilen operasyonlar, aranan kişilerin adalete teslim edilmesi açısından önemli bir sonuç ortaya koydu.