OSB’lerin birleşmesiyle ilgili konuşan Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Mustafa Buluntu, “Birleştirilen OSB’ler ekonomimize önemli katkılar sağlayacak. Şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun” dedi.

Depremlerin yaralarını sarmak, normal yaşama geçiş, bölge ticareti ve ekonomik faaliyetlerinin yeniden düzene girmesi adına tüm özveriyle çalışmalarını sürdüren KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu ve Yönetimi, Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı ile birlikte yine oldukça önemli bir başarıya imza attı. Kentte bulunan OSB’lerin birleşmesi için bir süredir Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile görüşmeler gerçekleştiren Başkan Buluntu ve Narlı’nın girişimleri netice verdi ve Bakanlıktan çıkan onayın ardından Aksu OSB ile Türkoğlu 2 OSB’leri, Erkenez OSB tüzel kişiliği altında birleştirildi.

Böylece Türkiye genelinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı OSB sayısı 353 olurken, Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı 39 TDİOSB ile birlikte Türkiye genelinde OSB sayısı da 392 oldu. KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu, birleştirilen OSB’lerin hem Kahramanmaraş hem de Türkiye ekonomisine önemli katkılar vereceğini söyleyerek, hayırlı olmasını diledi.

“KAHRAMANMARAŞ’IMIZI YÜKSELTECEK ÇALIŞMA VE PROJELERE HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEĞİZ”

Başkan Buluntu, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi: “Organize Sanayi Bölgeleri, ekonomilerin dinamik yapılarıdır. Temel taşıdır. Şehrimizin katma değerli üretiminde önemli bir yeri olan OSB’ler, üretim gücümüzde ve gerek istihdam gerekse de ihracattaki en büyük gücümüz. Özellikle deprem sonrası Ticaret ve Sanayi Odası olarak ağır hasar alan tesislerimizi yeniden işlevsel hale getirerek, tam kapasite çalışması adına yüklendiğimiz sorumluluğu büyük bir özveriyle yerine getirmek için çalışıyoruz. Bu noktada çalışmalarımızın karşılığını da çok şükür bir bir alıyoruz. Bir süredir Ticaret Borsası Başkanımız Mustafa Narlı ile birlikte OSB’lerimizin birleşmesi için yaptığımız girişimler sonuç verdi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızca Aksu OSB ile Türkoğlu 2 OSB’leri terkin edilerek, Erkenez OSB tüzel kişiliği altında birleştirildi. Şehrimize hayırlı olmasını temenni ederken, inşallah Kahramanmaraş’ımızı yükseltecek çalışma ve projelere hız kesmeden devam edeceğiz.”