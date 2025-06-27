Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kamu düzeninin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 26 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda, "Cebir, Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçundan hakkında 35 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.K. (44) isimli şahsı kıskıvrak yakaladı.
Gözaltına alınan hükümlü, jandarma ekiplerince yapılan işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonların aralıksız süreceğini vurguladı.