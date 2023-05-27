Kahramanmaraş'ta 72 yaşındaki Fevzi Karabörk'ün 30 yıldır 2 metrekarelik kulübede satışını yaptığı "Şam tatlısı" vatandaşlardan büyük rağbet görürken, halkın "Tatlıcı dayı" diye seslendiği Karabörk, işin sırrını soranlara "Abdest, dua ve salavat" yanıtını veriyor.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesinde yaşayan Fevzi Karabörk, tarihi Ulu Cami yanında 30 yıl önce derme çatma bir kulübede, evinde yaptığı Şam tatlısını satmaya başladı.

Karabörk 2 Metrekare Genişliğindeki Kulübesinde sürdürdüğü Şam tatlısı ve limonata satışlarını şimdilerde ise oğlu ve torunu ile birlikte yapıyor.

Karabörk, tatlıyı yaparken en kaliteli malzemeleri kullandığını ve Hiçbir Zaman Para Hırsına Bürünmediğini İfade Etti.