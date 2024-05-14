Kahramanmaraş'ta ihtiyaç sahibi 38 özel eğitime tabi engelli, Alzheimer hastasına kaybolmalarını önlemek için izleme cihazı dağıtıldı.

Türkoğlu Kaymakamlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığınca hayata geçirilen "Sevgi İzi Projesi"yle kaybolma riski yüksek engelliler ve Alzheimer hastalarının kaybolması halinde bu kişilerin yeri anında tespit edilebilecek.

Olası kayıp vakalarının önlenmesi ve kayıp şahısların bulunmasına yönelik başlatılan çalışma kapsamında Kaymakamlık tarafından ilk olarak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde özel bir ekip oluşturuldu.

Ekibin yaptığı saha çalışmasının ardından belirlenen ihtiyaç sahibi, yaşlı ve engelli 38 kişiye yakınlarının da onayı alınarak izleme cihazı hediye edildi.

Kaymakam Mustafa Nevzat Mercan, amaçlarının engelli bireylerin kaybolmaları halinde mağduriyet yaşanmadan bulunup yakınlarına teslim edilmesi olduğunu söyledi.