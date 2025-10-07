Afşin’de Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı

İlk kaza, Afşin ilçesi Gerger Mahallesi Hüyüklü TOKİ Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 46 AED 964 plakalı otomobil ile 06 DUP 409 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü S.Y. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra Afşin Devlet Hastanesi’ne kaldırılan S.Y.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Göksun Yolunda Takla Atan Otomobilde 1 Yaralı

Bir diğer kaza, Kahramanmaraş-Göksun karayolu son tünel çıkışında yaşandı. Göksun’dan Kahramanmaraş istikametine seyir halindeki otomobil, patates yüklü kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücü, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla kurtarıldı. Yaralı sürücü sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı.

Onikişubat’ta Araç Ters Döndü

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde meydana gelen bir diğer kazada, 01 ALJ 941 plakalı otomobil ile 06 BM 6878 plakalı araç çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobillerden biri ters dönerken, çevrede büyük panik yaşandı. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ve sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü araçtan çıkararak hastaneye sevk etti.

Aşık Mahsuni Şerif Tünelinde Kontrolden Çıkan Araç Takla Attı

Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, tünelde kontrolden çıkarak takla attı. Kazada araçta sıkışan sürücü, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu bulunduğu yerden kurtarıldı.

Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazalarda şans eseri can kaybı yaşanmazken, güvenlik güçleri olay yerlerinde geniş çaplı inceleme başlattı. Yetkililer, sürücüleri hız limitlerine uymaları ve dikkatli araç kullanmaları konusunda bir kez daha uyardı.