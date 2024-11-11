Kahramanmaraş’ta gerçekleşen etkinlikte, gelecek nesillere daha sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre bırakmak amacıyla 4 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Etkinliğe Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, 66. dönem Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, 65. dönem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya, Kahramanmaraş Milletvekilleri Tuba Köksal ve İrfan Karatutlu, 2. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Tolga Genç, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, kamu kurum temsilcileri, STK temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte, doğanın korunması ve orman alanlarının artırılmasının önemine dikkat çekildi.