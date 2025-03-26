KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde, Orman Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte 4 bin kızılçam fidanı dikildi.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı, Pınarbaşı Mahallesi Sulutarla mevkisindeki ormanlık alanda gerçekleştirilen etkinlikte, orman yangınları nedeniyle zarar gören alanlardaki ağaçlandırma çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

Ülkenin her bir ferdinin, ormanların korunmasına katkı sunması gerektiğini belirten Karartı, 2024 yılında 1312 hektar alanda 1 milyon 900 bin fidanı toprakla buluşturduklarını dile getirdi.

Karartı, geçen yıl sonbaharda çıkan orman yangınında zarar gören alandaki çalışmalara işaret ederek, "2025 yılı içerisinde 1380 hektar alanda ağaçlandırma çalışması yaparak 2 milyon 200 bin fidan dikimi gerçekleştireceğiz. Söz konusu sahayı eski yeşil haline döndüreceğiz. Orman Bölge Müdürlüğü olarak gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakmak amacıyla durmadan, yorulmadan, bıkmadan çalışmalarımıza devam ediyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Mükerrem Ünlüer, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mutlu Kaya, Onikişubat Kaymakamı Salih Çiğdem ve öğrenciler, toprakla buluşturdukları fidanlara can suyu verdi.



