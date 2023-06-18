Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Bakan Özhaseki Depremzede Aileleri Ziyaret Etti Bakan Özhaseki Depremzede Aileleri Ziyaret Etti

Sarsıntı 11,74 kilometre derinlikte gerçekleşti.