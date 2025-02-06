KAHRAMANMARAŞ (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki 7,7 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, afette hayatını kaybedenler anıldı.
Pazarcık Kaymakamlığı tarafından depremlerde hayatını kaybedenler için düzenlenen anma programı kapsamında vatandaşlar, belediye hizmet binası önünde toplandı.
Kaymakam Muhammed Kaya, konuşmasında, afetlere karşı tedbir alınması gerektiğini belirtti.
Konuşmanın ardından Pazarcık Belediyesince hazırlanan deprem filmini izleyen katılımcılar, protokol üyeleriyle 6 Şubat 2023'teki ilk sarsıntıda saatler 04.17'yi gösterirken sabit kalan Pazarcık Saat Kulesi'ne yürüdü.
İlçede hayatını kaybeden 420 kişi için saat kulesinin önüne karanfil bırakan gruba belediye ekiplerince su ve çorba ikramında bulunuldu.
Anma programı, saat 04.17'de okunan selanın ardından depremde yaşamını yitirenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulmasıyla sona erdi.