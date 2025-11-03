Vatandaşların büyük heyecanla beklediği proje için başvurular, 10 Kasım – 19 Aralık 2025 tarihleri arasında alınacak. Başvurular, Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Katılım Bankası’nın yetkili şubeleri ile e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında 500 bin sosyal konutun illere göre dağılımını paylaşmış, Kahramanmaraş’a 8 bin 195 konutluk bir kontenjan ayrıldığını duyurmuştu.

TOKİ’nin yayımladığı bilgilere göre Kahramanmaraş genelinde yapılacak konutların ilçelere göre dağılımı şöyle olacak:

Dulkadiroğlu, Onikişubat: 4.800 konut

Afşin: 600 konut

Andırın: 50 konut

Çağlayancerit: 30 konut

Ekinözü: 35 konut

Elbistan: 1.500 konut

Göksun: 180 konut

Nurhak: 250 konut

Pazarcık: 400 konut

Türkoğlu: 350 konut

Proje kapsamında inşa edilecek sosyal konutların, deprem bölgesinde kalıcı konut ihtiyacını karşılayacak ve şehirlerin yeniden imar sürecine büyük katkı sunacak nitelikte olacağı vurgulandı.

Kahramanmaraşlı vatandaşlar, uygun ödeme koşullarıyla sunulacak sosyal konut projesinin, hem barınma sorununa çözüm getireceğini hem de ekonomik hareketlilik sağlayacağını belirtti.