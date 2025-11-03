Asayiş Uygulamaları kapsamında 33 bin 66 şahıs sorgulandı, 75 aranan şahıs yakalandı, 24 kişi tutuklandı. Operasyonlarda 2 ruhsatsız tabanca, 7 av tüfeği, 4 kurusıkı tabanca, 5 kesici-delici alet ve çeşitli mühimmat ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele birimlerince yürütülen çalışmalarda 69 olaya müdahale edildi, 75 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda çok sayıda sentetik ecza ve hassas terazi ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda ise 12 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Ekiplerce 900 kutu makaron, 89 sahte plaka, 50 sahte kozmetik ürün, 6 kaçak telefon, 5 kaçak kazı aracı ve 1 adet sahte para ele geçirildi.

Trafik Tescil ve Denetleme ekipleri tarafından 27 bin 73 araç, 1.473 motosiklet ve 52 okul servisi denetlendi. 2.593 araç ve sürücüye cezai işlem uygulanırken, 110 araç trafikten men edildi.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda 51 araç denetlendi, 1.669 kişi sorgulandı, 21 düzensiz göçmen göç idaresine teslim edildi.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenliği için denetim ve operasyonların aralıksız süreceğini bildirdi.