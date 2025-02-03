Edinilen bilgiye göre; Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, 27 Ocak - 3 Şubat 2025 tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinatörlüğünde icra edilen çalışmalarda, çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 72 şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapan 8 şahıs ve hırsızlık olayı ile ilgili 16 şahıs yakalandı. Toplamda 96 kişi adli makamlara sevk edilirken, bu şahısların 55’i tutuklandı.

Yapılan operasyonlar sonucu elde edilen maddeler arasında; 1 kilo 147,19 gram eroin, 75,51 gram metamfetamin, 58,10 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ve 1533 adet sentetik ecza yer aldı. Ayrıca, 4 adet ruhsatsız tabanca ve 10 adet ruhsatsız av tüfeği de ele geçirildi.

Trafik güvenliğine yönelik yapılan kontrollerde ise 63 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 82 araca abartı egzozdan ve 387 şahsa sürücü belgesiz araç kullanmaktan işlem yapıldı.