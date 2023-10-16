Alınan bilgilere göre; İl genelinde 09 Ekim-16 Ekim 2023 tarihleri arasında icra edilen operasyonel faaliyetlerde, çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 98 şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapan 14 şahıs, ikamet ve işyerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 72 şahıs olmak üzere toplam 184 kişi yakalandı. Yakalanan ve adli makamlara sevk edilen 99 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu.

Bu çalışmalar esnasında; 168,48 gram Metamfetamin, 10.915 adet sentetik ecza, 12 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Trafik ekipler ise, trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine sebep olan 129 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 38 araca ise abartı egzozdan işlem yaptı.

