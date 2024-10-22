Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde A.D isimli bir erkek şahıs sabah saatlerinde evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Olay, Hürriyet Mahallesinde bulunan Arslanbey Sitesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre; Apartmanın 6. Katında ailesi ile birlikte yaşayan A.D., sabah saatlerinde hava almak için evinin balkonuna çıktı Burada dengesini kaybederek aşağı düşüp yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. A.D. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen A.D. yaşamını yitirdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.