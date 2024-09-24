Edinilen bilgilere göre, olay Cumhuriyet Mahallesi'nde öğlen saatlerinde gerçekleşti. Y. B., 21 yaşındaki Y. K.'ye ateş ettikten sonra, silahı kendine doğrultarak intihar etti. Y. B. olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Yaren Küçük, sağlık ekipleri tarafından Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ne yazık ki, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Y. K. de kurtarılamadı. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından, gençlerin cenazeleri hastane morguna kaldırıldı.

Cumhuriyet Savcılığı'nın yaptığı ön otopsi incelemesinin ardından, hayatını kaybeden Y. B. ve Y. K'nin cenazeleri, detaylı inceleme için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.